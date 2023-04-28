Рохо – Сульшеру: «Вот сука! Ставь меня вместо Магуайра!»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вспомнил, как обматерил Уле-Гуннара Сульшера из-за того, что тренер не выпускал его на поле.

«В тот год у меня все хорошо складывалось в Англии, я играл в Лиге Европы. Но я злился на тренера за то, что в АПЛ он ставит вместо меня Магуайра. Слава богу, его вывели из состава и теперь выпускают Мартинеса.

Я пошел к Уле-Гуннару Сульшеру и сказал: «Или выпускайте меня на матчи, или отпустите». Я знал, что неправильно было не ставить меня в состав.

Он ответил мне: «За него столько заплатили, что он должен играть в любом случае». А я ответил: «Вот сука! Ставь меня, раз этот парень так играет каждое воскресенье», – вспомнил Рохо.