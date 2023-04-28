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    Рохо – Сульшеру: «Вот сука! Ставь меня вместо Магуайра!»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вспомнил, как обматерил Уле-Гуннара Сульшера из-за того, что тренер не выпускал его на поле.

    «В тот год у меня все хорошо складывалось в Англии, я играл в Лиге Европы. Но я злился на тренера за то, что в АПЛ он ставит вместо меня Магуайра. Слава богу, его вывели из состава и теперь выпускают Мартинеса.

    Я пошел к Уле-Гуннару Сульшеру и сказал: «Или выпускайте меня на матчи, или отпустите». Я знал, что неправильно было не ставить меня в состав.

    Он ответил мне: «За него столько заплатили, что он должен играть в любом случае». А я ответил: «Вот сука! Ставь меня, раз этот парень так играет каждое воскресенье», – вспомнил Рохо.

    • «МЮ» купил Магуайра у «Лестера» в 2019 году за 80 миллионов фунтов.
    • Он провел 13 матчей в сезоне АПЛ.
    • Рохо играет за «Бока Хуниорс».

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    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 09:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball 38 минут назад

      Ну Маркос то знатный непроходимый защитник)))

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