Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рохо – Сульшеру: «Вот сука! Ставь меня вместо Магуайра!»

28 апреля 2023, 09:14
2

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вспомнил, как обматерил Уле-Гуннара Сульшера из-за того, что тренер не выпускал его на поле.

«В тот год у меня все хорошо складывалось в Англии, я играл в Лиге Европы. Но я злился на тренера за то, что в АПЛ он ставит вместо меня Магуайра. Слава богу, его вывели из состава и теперь выпускают Мартинеса.

Я пошел к Уле-Гуннару Сульшеру и сказал: «Или выпускайте меня на матчи, или отпустите». Я знал, что неправильно было не ставить меня в состав.

Он ответил мне: «За него столько заплатили, что он должен играть в любом случае». А я ответил: «Вот сука! Ставь меня, раз этот парень так играет каждое воскресенье», – вспомнил Рохо.

  • «МЮ» купил Магуайра у «Лестера» в 2019 году за 80 миллионов фунтов.
  • Он провел 13 матчей в сезоне АПЛ.
  • Рохо играет за «Бока Хуниорс».

Еще по теме:
Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» отказался от назначения Сульшера 3
«Манчестер Юнайтед» определился с главным претендентом на пост временного тренера 1
Стало известно, какую зарплату «Манчестер Юнайтед» предложил Сульшеру 7
Источник: TyC Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рохо Маркос Магуайр Гарри Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ItalianFootball
1682665527
Ну Маркос то знатный непроходимый защитник)))
Ответить
САДЫЧОК
1682668300
Не ошибается . в защите . тот . кто ничего не делает и избегает борьбы! Рохо- Никто ! Магуайр крут.
Ответить
Главные новости
Двух вратарей «Динамо» пригласили на КДК за скандирование оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
16
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
9
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
Все новости
Все новости
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
12:58
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
09:49
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
Вчера, 20:33
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
Вчера, 17:57
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
Вчера, 12:56
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
Вчера, 09:17
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
2 сентября
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+