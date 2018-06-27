Рохо – о матче с Нигерией: «Месси сказал мне бежать вперед. Все должны были атаковать, несмотря ни на что»

Защитник сборной Аргентины Маркос Рохо рассказал, какие слова произнес нападающий Лионель Месси в перерыве матча третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Нигерией (2:1).

Рохо забил победный гол «альбиселесте» на 86-й минуте, который вывел команду в плей-офф.

«Месси подошел к нам и сказал, чтобы мы успокоились и не нервничали. Мы переживали, и его слова очень помогли нам и дали мне лично огромный импульс доверия.

Месси – наш капитан, и он лучший капитан в мире. Было удивительно забить этот гол.

Месси сказал всем, что это либо жизнь, либо смерть. Все могло пойти плохо. Мы могли пропустить, но Лео был упрям. Он сказал мне бежать вперед. Даже Маскерано. Он сказал всем атаковать, несмотря ни на что. Он действительно читает игру и рискует. Он лидер. Лучший», – сказал Рохо.

В 1/8 финала ЧМ-2018 Аргентина сыграет с Францией.