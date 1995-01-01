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    «МЮ» выставил на трансфер экс-защитника «Спартака» Рохо

    Защитник Маркос Рохо близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

    Руководство «МЮ» не считает, что у аргентинского футболиста есть будущее в клубе, пишет Daily Star. Вместе с Рохо уйти из клуба может полузащитник Неманья Матич.

    • Ранее сообщалось, что в услугах Рохо заинтересована «Фиорентина».
    • Рохо играл за «Спартак» с 2010 по 2012 год.
    • 29-летний аргентинец выступает за «Юнайтед» с 2014 года.
    • За пять сезонов центрбек провел 113 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Mirror: «МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы тот покинул клуб

    Источник: Daily Star

    The Daily Star - ежедневная британская газета. Основана в 1978 году.

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +126

      NEONFOL 1 час назад

      забил за 5 лет меньше чем жиго за полсезона, неудивительно так то, хотя это и не его работа забивать, но скажи это топовым защитникам которые за сезон по 5-10 кладут

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +215

      Ушат Помоев > NEONFOL 1 час назад

      Особенно ему например)

      Трент Александер-Арнольд

      0
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      Рейтинг: +9052

      DeStar > Ушат Помоев 39 минут назад

      Или ашрааф в БД)

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