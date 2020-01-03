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«МЮ» выставил на трансфер экс-защитника «Спартака» Рохо

3 января 2020, 14:44
5

Защитник Маркос Рохо близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

Руководство «МЮ» не считает, что у аргентинского футболиста есть будущее в клубе, пишет Daily Star. Вместе с Рохо уйти из клуба может полузащитник Неманья Матич.

  • Ранее сообщалось, что в услугах Рохо заинтересована «Фиорентина».
  • Рохо играл за «Спартак» с 2010 по 2012 год.
  • 29-летний аргентинец выступает за «Юнайтед» с 2014 года.
  • За пять сезонов центрбек провел 113 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Mirror: «МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы тот покинул клуб

Источник: Daily Star

The Daily Star - ежедневная британская газета. Основана в 1978 году.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Спартак Рохо Маркос
Комментарии (5)
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NEONFOL
1578053436
забил за 5 лет меньше чем жиго за полсезона, неудивительно так то, хотя это и не его работа забивать, но скажи это топовым защитникам которые за сезон по 5-10 кладут
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paracetamol
1578072215
Трансфер на мясокомбинат?
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