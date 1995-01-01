«МЮ» выставил на трансфер экс-защитника «Спартака» Рохо

забил за 5 лет меньше чем жиго за полсезона, неудивительно так то, хотя это и не его работа забивать, но скажи это топовым защитникам которые за сезон по 5-10 кладут
Защитник Маркос Рохо близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.
Руководство «МЮ» не считает, что у аргентинского футболиста есть будущее в клубе, пишет Daily Star. Вместе с Рохо уйти из клуба может полузащитник Неманья Матич.
- Ранее сообщалось, что в услугах Рохо заинтересована «Фиорентина».
- Рохо играл за «Спартак» с 2010 по 2012 год.
- 29-летний аргентинец выступает за «Юнайтед» с 2014 года.
- За пять сезонов центрбек провел 113 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Mirror: «МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы тот покинул клуб