«МЮ» выставил на трансфер экс-защитника «Спартака» Рохо

Защитник Маркос Рохо близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

Руководство «МЮ» не считает, что у аргентинского футболиста есть будущее в клубе, пишет Daily Star. Вместе с Рохо уйти из клуба может полузащитник Неманья Матич.

Ранее сообщалось, что в услугах Рохо заинтересована «Фиорентина».

Рохо играл за «Спартак» с 2010 по 2012 год.

29-летний аргентинец выступает за «Юнайтед» с 2014 года.

За пять сезонов центрбек провел 113 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Mirror: «МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы тот покинул клуб