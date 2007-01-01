Mirror: «МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы тот покинул клуб

«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от защитника Маркоса Рохо, сообщает The Mirror.

По информации источника, руководство клуба готово заплатить футболисту определенную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Соглашение аргентинца с «МЮ» рассчитано до 2021 года. Зарплата игрока – 7,4 миллиона евро за сезон.