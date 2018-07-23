«МЮ» продаст Рохо перед покупкой Магуайра

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает укрепить свои оборонительные порядки за счет приглашения защитника «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайра.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью был впечатлен прогрессом игрока, который прошлым летом перешел в «Лестер» из «Халла» за 17 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов.

Руководство манкунианцев планирует продать одного из своих защитников, чтобы освободить место в составе и получить денежные средства на осуществление трансфера. Наиболее вероятным выглядит продажа Маркоса Рохо. Аргентинец до сих пор не присоединился к команде после ЧМ-2018, которая находится в турне по США.

Ранее Рохо продлил контракт с «МЮ». Теперь он рассчитан до 2021 года, но сделано это было для того, чтобы защитить свои инвестиции, а не гарантировать место в составе 28-летнему футболисту.