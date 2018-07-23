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    «МЮ» продаст Рохо перед покупкой Магуайра

    «Манчестер Юнайтед» рассчитывает укрепить свои оборонительные порядки за счет приглашения защитника «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайра.

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью был впечатлен прогрессом игрока, который прошлым летом перешел в «Лестер» из «Халла» за 17 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов.

    Руководство манкунианцев планирует продать одного из своих защитников, чтобы освободить место в составе и получить денежные средства на осуществление трансфера. Наиболее вероятным выглядит продажа Маркоса Рохо. Аргентинец до сих пор не присоединился к команде после ЧМ-2018, которая находится в турне по США.

    Ранее Рохо продлил контракт с «МЮ». Теперь он рассчитан до 2021 года, но сделано это было для того, чтобы защитить свои инвестиции, а не гарантировать место в составе 28-летнему футболисту.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.07.2018 09:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 июля 2018, 21:36

      однозначно усиление

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 09:44

      На ЧМ Магуйар показал надёжную игру и произвёл впечатление на многих специалистов. Для "МЮ" это будет удачной покупкой для усиления центральной зоны в обороне и при стандартах в нападении.

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