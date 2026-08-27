Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»

«Атлетико» не продаст «Барселоне» нападающего Хулиана Альвареса.
В мадридском клубе исключили переговоры из-за действий сине-гранатовых, которые ранее договаривались напрямую с игроком.
«Члены совета директоров «Атлетико» единогласно выразили полную поддержку решению клуба не вести переговоры о переходе Хулиана Альвареса в «Барселону».
Совет директоров осознает, что «Атлетико открыт для переговоров на трансферном рынке, но всегда в этичной и профессиональной манере, с взаимным уважением между клубами.
Мы полностью поддерживаем ранее озвученную клубом позицию о том, что «Барселона» не выполнила эти требования, и, следовательно, никаких переговоров с ними относительно трансфера Хулиана Альвареса не было и не будет.
В «Атлетико» уверены, что наш игрок поймет это решение и сосредоточится на том, чтобы выкладываться изо всех сил и помогать клубу достигать поставленных целей, как он это уже делал в течение двух сезонов, защищая наши цвета», – говорится в официальном заявлении.
- 26-летний Альварес в этом сезоне провел за «Атлетико» 1 матч. В прошлом сезоне он в 48 встречах отметился 20 голами и 7 ассистами.
- Срок контракта нападающего с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.