Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»

«Атлетико» не продаст «Барселоне» нападающего Хулиана Альвареса.

В мадридском клубе исключили переговоры из-за действий сине-гранатовых, которые ранее договаривались напрямую с игроком.

«Члены совета директоров «Атлетико» единогласно выразили полную поддержку решению клуба не вести переговоры о переходе Хулиана Альвареса в «Барселону».

Совет директоров осознает, что «Атлетико открыт для переговоров на трансферном рынке, но всегда в этичной и профессиональной манере, с взаимным уважением между клубами.

Мы полностью поддерживаем ранее озвученную клубом позицию о том, что «Барселона» не выполнила эти требования, и, следовательно, никаких переговоров с ними относительно трансфера Хулиана Альвареса не было и не будет.

В «Атлетико» уверены, что наш игрок поймет это решение и сосредоточится на том, чтобы выкладываться изо всех сил и помогать клубу достигать поставленных целей, как он это уже делал в течение двух сезонов, защищая наши цвета», – говорится в официальном заявлении.