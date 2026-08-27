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Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака

27 августа, 14:35
16

Комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

  • Клуб назначил Семака в 2018 году.
  • «Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.
  • Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
  • Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

«Нет, постойте… Это же несерьeзно. Только пять туров сыграно, а уже призывают менять тренера. И что тогда будет?

Придeт новый наставник и скажет руководству: «Мне вот эти игроки не нужны, давайте приобретать других». В «Зените» с таким уже сталкивались.

Я считаю, что нужно дать возможность именно этому штабу перевернуть сложившуюся ситуацию», – заявил Орлов.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (16)
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Good_win_ФКСМ
1787831260
Увольнять физрука нельзя ни в коем случае!!! Серёжа, верим!!! 😂
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Император 1
1787832205
Зениту его уже 2 года назад надо было менять.
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...уефан
1787832256
...Сэмэныч, твой выход! Чего зашхерился? Иди тему отбивай!... Растолкуй местным аборигенам, чё по чём, с раскладом по мастям...
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Дубина
1787834459
Я вас прошу - оставьте Богданыча в покое!!!!
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Mariner
1787836023
А ща у нас типа сыгранный состав, выступающий вместе годами? У нас и так чехорда с составом! Семака пора менять было уже давно.
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Бумбраш
1787836034
Ни в коем случае нельзя увольнять сырожу,продлить ещё на 50 лет..пол века посмешище...такое даже Петросяну не снилось
Ответить
Спартач80
1787836063
Оставьте Сирожу в покое, нам нравится!
Ответить
BarStep
1787837895
«Нет, постойте… Это же несерьезно. Только пять туров сыграно….» Хм Проснись дядь, уж третий сезон как..
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Garrincha58
1787837991
Кому интересно пусть и дальше терпят эту безобразную игру Зенита
Ответить
alp
1787839522
по хорошему, Богданычу бы самому уйти.. последние пару лет не играем а мучаемся. и чемпионы то только лишь потому что остальные вообще были днищем..
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