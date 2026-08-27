Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака

Комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

Клуб назначил Семака в 2018 году.

«Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.

Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).

Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

«Нет, постойте… Это же несерьeзно. Только пять туров сыграно, а уже призывают менять тренера. И что тогда будет?

Придeт новый наставник и скажет руководству: «Мне вот эти игроки не нужны, давайте приобретать других». В «Зените» с таким уже сталкивались.

Я считаю, что нужно дать возможность именно этому штабу перевернуть сложившуюся ситуацию», – заявил Орлов.