Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке

Бывший игрок БАТЭ Егор Филипенко рассказал историю про экс-тренера команды Виктора Гончаренко.

– Расскажите неизвестную историю о Викторе Михайловиче.

– Нет, наверное, неизвестных. Все же знают эти истории – про чайники и т.д.

– Про лeд читал, про чайник – нет.

– На сборах в Испании неудачно играем первый тайм. А Виктор Михайлович в таких случаях не только кричал, но и мог швырнуть, что под руку подвернeтся. В раздевалке стоял большой чан, наподобие самовара, с чаем. Михалыч схватился за него, а тот – тяжеленный и горячий вдобавок. Так Гончаренко его просто набок повалил. Смешно было, но виду, конечно, не показали.

– Это же сцена из «Пролетая над гнездом кукушки», когда герой Джека Николсона пытался вырвать из пола огромную мраморную панель, а после произнeс знаменитое: «Я хотя бы попробовал».

– Да-да-да. Если Михалыч видел, что команда не выполняет установку, заводился с пол-оборота – неважно, официальная игра или товарищеская.