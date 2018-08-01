Рибалта приведет в «Зенит» Рохо и Линделефа

Во вторник «Зенит» объявил о назначении испанца Хавьера Рибалты на пост спортивного директора клуба. До этого он работал в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».

Сейчас скауты «Зенита» находятся в поиске левоногого центрального защитника и игрока на левый фланг обороны. Одним из кандидатов является защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо. 28-летний аргентинец имеет опыт выступления в российской лиге – он играл за «Спартак».

Еще одним кандидатом является другой защитник «МЮ» – 24-летний швед Виктор Линделеф.

В минувшем сезоне Рохо сыграл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей во всех турнирах. Линделеф записал на свой счет 29 игр во всех турнирах.