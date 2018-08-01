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Рибалта приведет в «Зенит» Рохо и Линделефа

1 августа 2018, 10:31
36

Во вторник «Зенит» объявил о назначении испанца Хавьера Рибалты на пост спортивного директора клуба. До этого он работал в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».

Сейчас скауты «Зенита» находятся в поиске левоногого центрального защитника и игрока на левый фланг обороны. Одним из кандидатов является защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо. 28-летний аргентинец имеет опыт выступления в российской лиге – он играл за «Спартак».

Еще одним кандидатом является другой защитник «МЮ» – 24-летний швед Виктор Линделеф.

В минувшем сезоне Рохо сыграл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей во всех турнирах. Линделеф записал на свой счет 29 игр во всех турнирах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Манчестер Юнайтед Рохо Маркос Линделеф Виктор
Комментарии (36)
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insider_retro
1533108913
Чувствую, что в ближайшее время Рибалта развернётся в спортивном порыве по освоению бюджета Зенита... В благодатную почву попал!..:))
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Project Бабангида
1533109196
я так понимаю МЮ скоро фарм клубам зенита станет
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OfaZavr
1533110353
как-то слабо вериться, то что он работал в МЮ вот его теперь и будут связывать с игроками этого клуба и приписывать возможные переходы)
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Рубик Докоян
1533111140
Ленделефа можно было бы прикупить, качественный и молодой ЦЗ, но за него, наверняка "МЮ" попросит немалые деньги.
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almanev
1533111819
Рохо инвалид, Валера Карпин подтвердит.
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ufos73
1533112462
Бомжи могут сколько угодно хотеть, а вот хотят ли бомжей? )))
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Mazai-NN
1533113384
Шо за чепушило пишет эти новости. "Приведет"... Вот когда приведет...
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prezent2017
1533114112
Экс-свиней не брать! Шведа можно.
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acor94
1533118075
Рохо староват, а вот швед еще может раскрыться.
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zigbert
1533126490
Теперь пожалуй Рибалту не пустят к Манчестеру на пушечный выстрел.
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