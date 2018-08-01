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    Рибалта приведет в «Зенит» Рохо и Линделефа

    Во вторник «Зенит» объявил о назначении испанца Хавьера Рибалты на пост спортивного директора клуба. До этого он работал в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».

    Сейчас скауты «Зенита» находятся в поиске левоногого центрального защитника и игрока на левый фланг обороны. Одним из кандидатов является защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо. 28-летний аргентинец имеет опыт выступления в российской лиге – он играл за «Спартак».

    Еще одним кандидатом является другой защитник «МЮ» – 24-летний швед Виктор Линделеф.

    В минувшем сезоне Рохо сыграл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей во всех турнирах. Линделеф записал на свой счет 29 игр во всех турнирах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2018 10:31
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 августа 2018, 17:59

      Рохо наверняка не отпустят, не верю, что он Манчестеру не нужен.
      А вот Линделеф - куда реальнее. Но это будет дорогая покупка наверняка.

      2
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 1 августа 2018, 16:03

      Нах. им Рохо? Он свой уровень в Спартаке показал, с тех пор вряд ли прибавил.

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 15:28

      Теперь пожалуй Рибалту не пустят к Манчестеру на пушечный выстрел.

      5
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 1 августа 2018, 14:07

      за одно и Моуриньо приведет)))

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 августа 2018, 14:06

      Ага, раскатали губу...) Максимум чего Вам светит, так это Рохо... Линделёфа Вам никто не отдаст...

      2
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      ...
      Рейтинг: +17852

      ilichkadr > ivanthebest 1 августа 2018, 15:01

      Рохо Зениту не нужен, а швед бы пригодился.

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 1 августа 2018, 13:45

      Начинаем хлам подтаскивать.Забивать некому-вся команда-защитники.

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 1 августа 2018, 13:31

      ...Рохо не нужен...

      2
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      Рейтинг: +3462

      acor94 1 августа 2018, 13:07

      Рохо староват, а вот швед еще может раскрыться.

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      Рейтинг: +3462

      acor94 > Спартач80 1 августа 2018, 18:42

      сначала все орут, что у нас чемпионат пенсионеров, а потом говорят, что 28 это не возраст. двойные стандарты)

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 1 августа 2018, 12:32

      зенит опять бабки на ветер

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 августа 2018, 12:26

      Надо забивного напа!

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > prezent2017 1 августа 2018, 13:14

      Напав девать некуда , от Луки отказались .Как раз защитники хорошие нужны..

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