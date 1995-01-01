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    Рохо прервал отдых на Доминикане после новостей о смерти туристов

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо прервал отдых в доминиканской Пунта-Кане. Это случилось после того, как аргентинец узнал о невыясненных обстоятельствах смерти четырех американских туристов. Все они тоже отдыхали в столице Доминиканы.

    Власти государства утверждают, что гибель туристов была вызвана естественными причинами. Тем не менее, по сведениям A Bola, экс-спартаковец вместе с семьей переехал на другой курорт.

    • В прошлом сезоне Рохо провел за «Юнайтед» шесть матчей.
    • Аргентинец играет за команду с 2014 года.
    • За «Спартак» Рохо выступал с 2010 по 2012 годы, провел восемь матчей в РПЛ.

    Источник: A Bola

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