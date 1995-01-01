Рохо прервал отдых на Доминикане после новостей о смерти туристов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо прервал отдых в доминиканской Пунта-Кане. Это случилось после того, как аргентинец узнал о невыясненных обстоятельствах смерти четырех американских туристов. Все они тоже отдыхали в столице Доминиканы.

Власти государства утверждают, что гибель туристов была вызвана естественными причинами. Тем не менее, по сведениям A Bola, экс-спартаковец вместе с семьей переехал на другой курорт.