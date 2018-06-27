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  • Карикатурист показал, как после победы над Нигерией Рохо держит на плечах Месси, у которого в руках солнце

Карикатурист показал, как после победы над Нигерией Рохо держит на плечах Месси, у которого в руках солнце

27 июня 2018, 14:16
10

Известный футбольный карикатурист Омар Момани прокомментировал победу сборной Аргентины над Нигерией (2:1) в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Момани изобразил на рисунке защитника «альбиселесте» Маркоса Рохо, держащего на своих плечах нападающего Лионеля Месси, который, в свою очередь, держит в руках солнце. Оба футболиста отметились голами во встрече против «суперорлов», выведя таким образом свою команду в плей-офф турнира.

Солнце – один из символов Аргентины. Оно изображено на флаге страны.

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Публикация от text (@omarmomani)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Аргентина Нигерия Месси Лионель Рохо Маркос
Комментарии (10)
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KOLBIS
1530098522
Веселечно...
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ЮНик
1530099525
В карикатуре главная фишка в том, что забивший супер-гол Рохо с головой в воде и пускает пузыри, а Месси восседает на нем как Бог солнца. Хорошая ирония. Действительно, из Месси мессию уже делают. Салах, Бэйл, Гризманн, Суарес, Иньеста не хуже, а Роналду просто лучше.
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ВикторВВ
1530102463
Смысл карикатуры прост до нельзя Оба забили гол, но кто бы не забивал и не помог сборной выйти далее из группы , Месси ближе всех к Богу))
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Александр52
1530107616
Вы не правы, и не ищите второго смысла, Лео лучший.
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Kulimen
1530110714
Смысл предельно очевиден: Солнце напоминает голову медузы горгоны, которую в свою очередь держит в руках Лео Месси. А это явная отсылка к любовнице футболиста. А раз Лео сидит на плечах Рохо, то любовница по-любому бывшая Рохо. РАЗГАДАНО, СЛЕДУЮЩУЮ.
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zigbert
1530179599
Забили по голу, тем самым вывели Аргентину в 1-8 финала. вот и весь смысл.
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