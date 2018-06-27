Карикатурист показал, как после победы над Нигерией Рохо держит на плечах Месси, у которого в руках солнце

Известный футбольный карикатурист Омар Момани прокомментировал победу сборной Аргентины над Нигерией (2:1) в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Момани изобразил на рисунке защитника «альбиселесте» Маркоса Рохо, держащего на своих плечах нападающего Лионеля Месси, который, в свою очередь, держит в руках солнце. Оба футболиста отметились голами во встрече против «суперорлов», выведя таким образом свою команду в плей-офф турнира.

Солнце – один из символов Аргентины. Оно изображено на флаге страны.