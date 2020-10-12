Защитник «МЮ» Рохо может вернуться в «Спартак»

«Манчестер Юнайтед» снова собирается отдать экс-защитника «Спартака» Маркоса Рохо в аренду, сообщает Futaa.
Футболист может вернуться в Аргентину, где он выступал на правах аренды за «Эстудиантес» в прошлом сезоне. По последней информации, им также интересуются «Спартак» и «Спортинг».
- Рохо играл за «Спартак» с 2010 по 2012 годы.
- 29-летний аргентинец выступает за «МЮ» с 2014 года.
Источник: Futaa
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