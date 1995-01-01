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    Защитник «МЮ» Рохо может вернуться в «Спартак»

    «Манчестер Юнайтед» снова собирается отдать экс-защитника «Спартака» Маркоса Рохо в аренду, сообщает Futaa.

    Футболист может вернуться в Аргентину, где он выступал на правах аренды за «Эстудиантес» в прошлом сезоне. По последней информации, им также интересуются «Спартак» и «Спортинг».

    • Рохо играл за «Спартак» с 2010 по 2012 годы.
    • 29-летний аргентинец выступает за «МЮ» с 2014 года.

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    Источник: Futaa

    Futaa - портал о футболе Африки и мира, основан в 2011 году в Кении. Месячный охват, по собственным данным, составляет 1,5 миллиона человек.

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии13
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      Рейтинг: +79768

      zigbert 46 минут назад

      Не получилось у него в Спартаке. Однако игра в МЮ и за сборную Аргентины показала что защитник неплохой. Не известно правда в какой он форме находится сейчас.

      1
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      Рейтинг: +7658

      JTherry 56 минут назад

      и когда "возвращение блудного" аргентинского сына, Рохо, в Спартак намечено?))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2893

      mutabor0992 1 час назад

      Может в Спартак не надо...Будьте умнее и так всякого шлака по самые края.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1409

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Позор Алараму, норм игрок может перейти в Спартак.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Smoking_dog 1 час назад

      Москва конечно, там затусить возможностей больше будет

      0
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      Рейтинг: +18530

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Спартак сейчас интересуется всем, что шевелится.

      2
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      Рейтинг: +3285

      алдан2014 1 час назад

      Ну бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14873

      vka1970 1 час назад

      Вопрос в какой он форме и хватит ли его на весь матч.Так то на пол годика для затыкания дыр пригодился бы наверное.)))

      4
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      Рейтинг: +3771

      NewLife 2 часа назад

      Поближе к пенсии для затыкания дыр. Когда-то был отличным игроком, но Карпин его выгнал прямо в сборную Аргентины)))

      6
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      Рейтинг: +10264

      Skull_Boy > NewLife 2 часа назад

      Да Карпин полно кого сгубил, взять даже Ромуло, который на тот момент был лучшим опорником в лиге, но эстонского физрука он не устроил

      6
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      Рейтинг: +9073

      alarm 2 часа назад

      вот это позор!

      1
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      Рейтинг: +3771

      NewLife > alarm 2 часа назад

      попка-дурак

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      Рейтинг: +3285

      алдан2014 > NewLife 1 час назад

      Это местный уродивый,у него ещё с десяток братьев

      4
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