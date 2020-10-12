Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Защитник «МЮ» Рохо может вернуться в «Спартак»

12 октября 2020, 13:21
22

«Манчестер Юнайтед» снова собирается отдать экс-защитника «Спартака» Маркоса Рохо в аренду, сообщает Futaa.

Футболист может вернуться в Аргентину, где он выступал на правах аренды за «Эстудиантес» в прошлом сезоне. По последней информации, им также интересуются «Спартак» и «Спортинг».

  • Рохо играл за «Спартак» с 2010 по 2012 годы.
  • 29-летний аргентинец выступает за «МЮ» с 2014 года.

Источник: Futaa

Futaa - портал о футболе Африки и мира, основан в 2011 году в Кении. Месячный охват, по собственным данным, составляет 1,5 миллиона человек.

Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Спартак Эстудиантес Рохо Маркос
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1602498855
Поближе к пенсии для затыкания дыр. Когда-то был отличным игроком, но Карпин его выгнал прямо в сборную Аргентины)))
Ответить
vka1970
1602500113
Вопрос в какой он форме и хватит ли его на весь матч.Так то на пол годика для затыкания дыр пригодился бы наверное.)))
Ответить
алдан2014
1602500805
Ну бред
Ответить
DOCTOR PENALTY
1602500869
Спартак сейчас интересуется всем, что шевелится.
Ответить
Smoking_dog
1602501645
Москва конечно, там затусить возможностей больше будет
Ответить
LOKOfanatik19
1602503210
Позор Алараму, норм игрок может перейти в Спартак.
Ответить
mutabor0992
1602503217
Может в Спартак не надо...Будьте умнее и так всякого шлака по самые края.
Ответить
JTherry
1602503775
и когда "возвращение блудного" аргентинского сына, Рохо, в Спартак намечено?))
Ответить
zigbert
1602504323
Не получилось у него в Спартаке. Однако игра в МЮ и за сборную Аргентины показала что защитник неплохой. Не известно правда в какой он форме находится сейчас.
Ответить
Вальдемар IV
1602507856
из лч в элитный раунд, дорвался таки паря
Ответить
Главные новости
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
1
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Все новости
Все новости
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
6
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
10
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
3
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
5
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+