Защитник «МЮ» Рохо может вернуться в «Спартак»

«Манчестер Юнайтед» снова собирается отдать экс-защитника «Спартака» Маркоса Рохо в аренду, сообщает Futaa.

Футболист может вернуться в Аргентину, где он выступал на правах аренды за «Эстудиантес» в прошлом сезоне. По последней информации, им также интересуются «Спартак» и «Спортинг».