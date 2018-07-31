«Эвертон» хочет купить Рохо у «МЮ». Трансфер может не состояться из-за запросов игрока по зарплате 

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру в «Эвертоне».

«МЮ» готов отпустить игрока, если клубу последует предложение не ниже 20 миллионов фунтов стерлингов.

Футболистом интересуется «Эвертон», но ливерпульский клуб не сможет платить ему ту же зарплату, что он получает в «МЮ». В Манчестере Рохо зарабатывает 120 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Лестера» Гарри Магуайру.

«Лестер» требует от «МЮ» за Магуайра 105 миллионов. Англичанин может стать самым дорогим защитником в истории