Моуринью: «Даже если мы не выиграем у «Янг Бойз», то все равно не будем зависеть от других результатов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

«У Маркоса Рохо – небольшое повреждение, у Виктора Линделефа – травма. Так что мы остались с тремя защитниками – Джонсом, Смоллингом и Байи.

Даже если мы не выиграем завтра, то все равно не будем зависеть от других результатов. Так что это не решающий матч. Но я хочу, чтобы мы играли с первой минуты так, будто это последний шанс на выход из группы. Я хочу, чтобы мы забыли, что у нас будет еще один шанс, а играли, словно это плей-офф», – сказал Моуринью.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» состоится во вторник, 27 ноября, в 23:00 по московскому времени.