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    Рохо нарушил самоизоляцию. Аргентинца заметили за игрой в покер с друзьями

    Руководство «Манчестер Юнайтед» проведет беседу с экс-защитником «Спартака» Маркосом Рохо, нарушившим режим самоизоляции.

    Футболист был замечен играющим в покер со своими друзьями в Аргентине, где он выступает на правах аренды за «Эстудиантес». Видео разместил в социальных сетях брат игрока Франко, но позже удалил. Режим самоизоляции в Аргентине продлен до 10 мая.

    • Рохо играл за «Спартак» с 2010 по 2012 годы.
    • 29-летний аргентинец выступает за «МЮ» с 2014 года.

    Источник: Daily Mail

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    03.05.2020 22:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2310

      alarm 1 час назад

      был бы он в бане - хряки ему на радостях премию выписали бы.

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