Рохо нарушил самоизоляцию. Аргентинца заметили за игрой в покер с друзьями

был бы он в бане - хряки ему на радостях премию выписали бы.
Руководство «Манчестер Юнайтед» проведет беседу с экс-защитником «Спартака» Маркосом Рохо, нарушившим режим самоизоляции.
Футболист был замечен играющим в покер со своими друзьями в Аргентине, где он выступает на правах аренды за «Эстудиантес». Видео разместил в социальных сетях брат игрока Франко, но позже удалил. Режим самоизоляции в Аргентине продлен до 10 мая.
- Рохо играл за «Спартак» с 2010 по 2012 годы.
- 29-летний аргентинец выступает за «МЮ» с 2014 года.