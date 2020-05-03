Рохо нарушил самоизоляцию. Аргентинца заметили за игрой в покер с друзьями

Руководство «Манчестер Юнайтед» проведет беседу с экс-защитником «Спартака» Маркосом Рохо, нарушившим режим самоизоляции.

Футболист был замечен играющим в покер со своими друзьями в Аргентине, где он выступает на правах аренды за «Эстудиантес». Видео разместил в социальных сетях брат игрока Франко, но позже удалил. Режим самоизоляции в Аргентине продлен до 10 мая.