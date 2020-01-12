Talksport: «Юнайтед» готов отдать Рохо и 60 миллионов за Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в полузащитнике «Спортинга» Бруну Фернандеше. Англичане в обмен на игрока готовы предложить не только деньги, но и футболистов.
Как информирует Talksport, «Юнайтед» намерен отдать за Фернандеша двух своих игроков (один из них – экс-спартаковец Маркос Рохо) и 60 миллионов фунтов стерлингов.
- В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 25 матчей, забил 13 голов и сделал 13 ассистов.
- Его контракт с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Отступные в контракте хавбека составляют 100 миллионов евро.
Источник: Talksport
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