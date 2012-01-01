Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Talksport: «Юнайтед» готов отдать Рохо и 60 миллионов за Бруну Фернандеша

    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в полузащитнике «Спортинга» Бруну Фернандеше. Англичане в обмен на игрока готовы предложить не только деньги, но и футболистов.

    Как информирует Talksport, «Юнайтед» намерен отдать за Фернандеша двух своих игроков (один из них – экс-спартаковец Маркос Рохо) и 60 миллионов фунтов стерлингов.

    • В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 25 матчей, забил 13 голов и сделал 13 ассистов.
    • Его контракт с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Отступные в контракте хавбека составляют 100 миллионов евро.

    Источник: Talksport

    Крупнейшая в мире спортивная радиостанция. Аудитория в твиттере - более 1,3 миллиона подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    81322
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75098
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru