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    Рохо: «Игроки «МЮ» были расстроены ничьей. Мы думали, что победим «Ливерпуль»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо прокомментировал исход матча с «Ливерпулем» (1:1).

    «Мне жаль, что Туанзебе получил травму перед игрой. Но всегда нужно быть готовым к подобному. Я был готов сыграть. Я хочу играть больше, я был готов к «Ливерпулю».
    Это был замечательный матч. Мы впервые сыграли по такой схеме, но мы были лучше, нам просто не повезло, что мы не выиграли. Мы были расстроены ничьей в раздевалке, мы думали, что победим. Их гол нас разочаровал, но против них тяжело обороняться, это одна из лучших команд мира, лидеры, обладатели Кубка чемпионов.

    Я всем доволен в «МЮ». Я хочу играть и быть игроком стартового состава. Моя лучшая позиция – центральный защитник, где бы я и хотел играть, но я буду рад выходить и на позиции крайнего защитника. Я в очень хорошей форме, в отличие от прошлых лет.

    Сульшер – хороший человек. У него есть долгосрочные идеи по прогрессу команды, я в нем уверен. Тренировки проходят хорошо, мы усердно трудимся и знаем, что главное – результат, а его у нас пока нет», – сказал Рохо.

    • В матче 13 тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
    • Ливерпульцы потеряли очки в рамках чемпионата Англии впервые с марта.

    Источник: The Athletic

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