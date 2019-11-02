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Вест Хэм - Ньюкасл
Вест Хэм - Ньюкасл: обзор матча 02 ноября 2019
Вест Хэм
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Ньюкасл
73'
Ф. Бальбуэна
90'
Р. Снодграсс
16'
К. Кларк
22'
Ф. Фернандес
51'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ньюкасл
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Фернандес
ГОЛ! 2:3!
Р. Снодграсс
Пас отдал
М. Ланзини
90'
89'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Жоэлинтон
87'
Замена
П. Дамметт
️️️️
Й. Виллемс
77'
Замена
К. Атсу
️️️️
А. Сен-Максимен
ГОЛ! 1:3!
Ф. Бальбуэна
73'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
П. Хавьер Сабалета
72'
51'
ГОЛ! 0:3!
Д. Шелви
Желтая карточка
А. Крессуэлл
49'
Замена
А. Айети
️️️️
М. Нобл
46'
Замена
М. Ланзини
️️️️
А. Ярмоленко
46'
22'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фернандес
Пас отдал
Й. Виллемс
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Кларк
Пас отдал
Жоэлинтон
Желтая карточка
И. Диоп
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Роберто
3
Крессуэлл
2
Бальбуэна
6
Диоп
5
Сабалета
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
7
Андерсон
7
Ярмоленко
22
Аллер
3-2-2-2-1
39
Дубравка
24
Ласселлс
6
Фернандес
2
Йедлин
26
Кларк
15
Виллемс
26
Шелви
14
Хэйден
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
5
Сабалета
2
Фредерикс
2
Фредерикс
5
Сабалета
7
Ярмоленко
22
Ланзини
22
Ланзини
7
Ярмоленко
16
Нобл
9
Айети
9
Айети
16
Нобл
15
Виллемс
14
Дамметт
14
Дамметт
15
Виллемс
10
Сен-Максимен
30
Атсу
30
Атсу
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
25
Давид Мартин
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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