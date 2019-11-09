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АПЛ 2026/2027
Бернли - Вест Хэм
Бернли - Вест Хэм: обзор матча 09 ноября 2019
Бернли
09.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
11'
Э. Барнс
44'
К. Вуд
54'
Роберто (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вест Хэм
Замена
Р. Брэди
️️️️
К. Вуд
90'
+4
Желтая карточка
Э. Вествуд
88'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
81'
69'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
64'
Замена
А. Айети
️️️️
П. Форнальс
56'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Ф. Андерсон
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Роберто
54'
Желтая карточка
Б. Ми
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Макнил
44'
20'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 1:0!
Э. Барнс
Пас отдал
Д. Тарковски
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
15
Ми
27
Бардсли
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
4-1-2-2-1
13
Роберто
2
Фредерикс
6
Диоп
2
Бальбуэна
3
Крессуэлл
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
8
Форнальс
7
Андерсон
22
Аллер
9
Вуд
11
Брэди
11
Брэди
9
Вуд
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
7
Андерсон
22
Ланзини
22
Ланзини
7
Андерсон
16
Нобл
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
16
Нобл
8
Форнальс
9
Айети
9
Айети
8
Форнальс
Остались в запасе
Бернли
Вест Хэм
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
25
Давид Мартин
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Бернли - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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