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Саутгемптон - Вест Хэм
Саутгемптон - Вест Хэм: обзор матча 14 декабря 2019
Саутгемптон
14.12.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
37'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Хэм
90'
+4
Желтая карточка
Д. Мартин
88'
Замена
И. Диоп
️️️️
М. Нобл
Замена
Ч. Адамс
️️️️
С. Соареш
87'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Ш. Лонг
84'
79'
Замена
К. Санчес
️️️️
С. Аллер
73'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Р. Снодграсс
56'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
Замена
О. Ромеу
️️️️
Н. Редмонд
46'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Желтая карточка
П. Хейбьерг
37'
37'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
Пас отдал
П. Форнальс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Беднарек
5
Стивенс
21
Соареш
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
12
Дженепо
7
Лонг
28
Ингс
4-1-2-1-2
25
Мартин
2
Фредерикс
2
Бальбуэна
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
8
Форнальс
18
Антонио
22
Аллер
27
Редмонд
21
Ромеу
21
Ромеу
27
Редмонд
7
Лонг
17
Армстронг
17
Армстронг
7
Лонг
21
Соареш
34
Адамс
34
Адамс
21
Соареш
16
Нобл
6
Диоп
6
Диоп
16
Нобл
22
Аллер
15
Санчес
15
Санчес
22
Аллер
23
Снодграсс
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
23
Снодграсс
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Хэм
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Саутгемптон - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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