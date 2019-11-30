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АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 30 ноября 2019
Челси
30.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
48'
А. Крессуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Хэм
90'
+5
Желтая карточка
А. Крессуэлл
88'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
83'
Замена
А. Масуаку
️️️️
П. Форнальс
76'
Замена
С. Аллер
️️️️
М. Антонио
71'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
О. Жиру
71'
65'
Желтая карточка
П. Форнальс
Замена
Виллиан
️️️️
Жоржиньо
63'
Замена
Н. Канте
️️️️
Педро
63'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Крессуэлл
Пас отдал
П. Форнальс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
3-3-3-1
13
Кепа
33
Эмерсон
23
Томори
4
Зума
33
Джеймс
21
Жоржиньо
8
Ковачич
11
Пулишич
7
Маунт
9
Педро
9
Жиру
4-1-2-2-1
25
Мартин
2
Фредерикс
21
Огбонна
2
Бальбуэна
3
Крессуэлл
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
8
Форнальс
7
Андерсон
18
Антонио
9
Жиру
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
9
Жиру
21
Жоржиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
21
Жоржиньо
9
Педро
91
Канте
91
Канте
9
Педро
8
Форнальс
26
Масуаку
26
Масуаку
8
Форнальс
7
Андерсон
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
7
Андерсон
18
Антонио
22
Аллер
22
Аллер
18
Антонио
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
13
Роберто
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Челси - Вест Хэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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