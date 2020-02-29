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Вест Хэм - Саутгемптон
Вест Хэм - Саутгемптон: обзор матча 29 февраля 2020
Вест Хэм
29.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
15'
Д. Боуэн
40'
С. Аллер
54'
М. Антонио
31'
М. Обафеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Саутгемптон
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
П. Форнальс
90'
+2
78'
Замена
О. Ромеу
️️️️
У. Смоллбоун
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Д. Боуэн
78'
68'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
М. Обафеми
Желтая карточка
А. Крессуэлл
65'
ГОЛ! 3:1!
М. Антонио
Пас отдал
П. Форнальс
54'
54'
Замена
Д. Ингс
️️️️
С. Буфал
45'
+2
Желтая карточка
Д. Стивенс
ГОЛ! 2:1!
С. Аллер
40'
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Обафеми
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
П. Форнальс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-1-1-3
22
Фабиански
3
Крессуэлл
21
Огбонна
6
Диоп
2
Нгакия
41
Райс
16
Нобл
8
Форнальс
18
Антонио
22
Аллер
20
Боуэн
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Беднарек
5
Стивенс
30
Уорд-Проус
5
Бертранд
12
Смоллбоун
17
Армстронг
23
Хейбьерг
17
Буфал
7
Лонг
21
Обафеми
8
Форнальс
7
Андерсон
7
Андерсон
8
Форнальс
20
Боуэн
23
Снодграсс
23
Снодграсс
20
Боуэн
21
Обафеми
23
Вестергор
23
Вестергор
21
Обафеми
12
Смоллбоун
21
Ромеу
21
Ромеу
12
Смоллбоун
17
Буфал
28
Ингс
28
Ингс
17
Буфал
Остались в запасе
Вест Хэм
Саутгемптон
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
7
Ян Валери
ПЗ
1
Ангус Ганн
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
1
Ангус Ганн
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Вест Хэм - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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