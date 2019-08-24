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Уотфорд - Вест Хэм
Уотфорд - Вест Хэм: обзор матча 24 августа 2019
Уотфорд
24.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
17'
А. Грэй
3'
М. Нобл (П)
64'
С. Аллер
73'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Вест Хэм
88'
Замена
К. Санчес
️️️️
М. Ланзини
Замена
Д. Кина
️️️️
Т. Клеверли
86'
78'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Ф. Андерсон
76'
Желтая карточка
А. Огбонна
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Ж. Деулофеу
74'
Замена
И. Сарр
️️️️
У. Хьюз
74'
73'
ГОЛ! 1:3!
С. Аллер
64'
ГОЛ! 1:2!
С. Аллер
Пас отдал
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Х. Холебас
63'
55'
Замена
М. Антонио
️️️️
А. Ярмоленко
ГОЛ! 1:1!
А. Грэй
Пас отдал
У. Хьюз
17'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-1-3-2
12
Фостер
25
Холебас
20
Кэткарт
15
Доусон
17
Фемения
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
8
Клеверли
10
Деулофеу
45
Грэй
4-1-1-2-2
22
Фабиански
2
Фредерикс
21
Огбонна
6
Диоп
26
Масуаку
41
Райс
16
Нобл
22
Ланзини
7
Андерсон
7
Ярмоленко
22
Аллер
19
Хьюз
7
Сарр
7
Сарр
19
Хьюз
8
Клеверли
8
Кина
8
Кина
8
Клеверли
10
Деулофеу
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Деулофеу
22
Ланзини
15
Санчес
15
Санчес
22
Ланзини
7
Андерсон
8
Форнальс
8
Форнальс
7
Андерсон
7
Ярмоленко
18
Антонио
18
Антонио
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Уотфорд
Вест Хэм
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стилл
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Уотфорд - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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