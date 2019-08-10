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Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 10 августа 2019
Вест Хэм
10.08.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 5
Завершен
Манчестер Сити
25'
Г. Жезус
51'
Р. Стерлинг
75'
Р. Стерлинг
86'
С. Агуэро (П)
90+1'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
90'
+3
Желтая карточка
Р. Стерлинг
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Марез
87'
Желтая карточка
К. Уокер
86'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
С. Агуэро
80'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Сильва
79'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Де Брюйне
75'
ГОЛ! 0:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Марез
69'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Жезус
Замена
Чичарито
️️️️
Ф. Андерсон
66'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
62'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
61'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Д. Уилшир
56'
51'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Антонио
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
2
Бальбуэна
2
Фредерикс
41
Райс
10
Уилшир
7
Андерсон
22
Ланзини
18
Антонио
22
Аллер
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
14
Ляпорт
47
Зинченко
16
Родри
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
21
Сильва
18
Антонио
8
Форнальс
8
Форнальс
18
Антонио
10
Уилшир
23
Снодграсс
23
Снодграсс
10
Уилшир
7
Андерсон
14
Чичарито
14
Чичарито
7
Андерсон
21
Сильва
47
Фоден
47
Фоден
21
Сильва
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
9
Жезус
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Жезус
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
13
Роберто
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Лондон
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