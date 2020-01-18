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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 18 января 2020
Вест Хэм
18.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
40'
И. Диоп
44'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Эвертон
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
90'
+3
Замена
А. Айети
️️️️
М. Ланзини
84'
74'
Замена
У. Ниасс
️️️️
М. Кен
Замена
А. Масуаку
️️️️
П. Форнальс
60'
57'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Т. Уолкотт
46'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Бернард
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
М. Холгейт
ГОЛ! 1:0!
И. Диоп
Пас отдал
Р. Снодграсс
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Рэндольф
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
5
Сабалета
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
22
Ланзини
8
Форнальс
22
Аллер
4-2-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
22
Мина
27
Холгейт
12
Динь
18
Делф
22
Дэвис
32
Уолкотт
11
Бернард
9
Кен
9
Калверт-Льюин
8
Форнальс
26
Масуаку
26
Масуаку
8
Форнальс
22
Ланзини
9
Айети
9
Айети
22
Ланзини
11
Бернард
17
Гордон
17
Гордон
11
Бернард
32
Уолкотт
19
Сидибе
19
Сидибе
32
Уолкотт
9
Кен
14
Ниасс
14
Ниасс
9
Кен
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
2
Жереми Нгакия
ПЗ
25
Давид Мартин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
2
Жереми Нгакия
ПЗ
25
Давид Мартин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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