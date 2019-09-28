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Борнмут - Вест Хэм
Борнмут - Вест Хэм: обзор матча 28 сентября 2019
Борнмут
28.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
17'
Д. Кинг
46'
К. Уилсон
10'
А. Ярмоленко
74'
А. Крессуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Вест Хэм
Желтая карточка
Ж. Лерма
90'
Замена
Л. Кук
️️️️
Ф. Биллинг
89'
Замена
С. Фрэнсис
️️️️
Д. Стейси
89'
Желтая карточка
С. Кук
88'
79'
Желтая карточка
И. Диоп
Замена
А. Данжума
️️️️
Х. Уилсон
77'
75'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
М. Нобл
74'
ГОЛ! 2:2!
А. Крессуэлл
Пас отдал
Ф. Андерсон
67'
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Форнальс
ГОЛ! 2:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Кинг
46'
34'
Замена
Роберто
️️️️
Л. Фабиански
Желтая карточка
Д. Рико
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кинг
Пас отдал
Н. Аке
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
С. Аллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Албиан Айети
ЦФ
4-2-1-3
32
Рэмсдейл
15
Рико
27
Кук
15
Аке
3
Стейси
8
Лерма
8
Биллинг
10
Уилсон
7
Кинг
9
Уилсон
19
Соланке
4-1-1-2-2
22
Фабиански
2
Фредерикс
21
Огбонна
6
Диоп
3
Крессуэлл
41
Райс
16
Нобл
8
Форнальс
7
Андерсон
7
Ярмоленко
22
Аллер
10
Уилсон
7
Данжума
7
Данжума
10
Уилсон
3
Стейси
2
Фрэнсис
2
Фрэнсис
3
Стейси
8
Биллинг
4
Кук
4
Кук
8
Биллинг
22
Фабиански
13
Роберто
13
Роберто
22
Фабиански
16
Нобл
10
Уилшир
10
Уилшир
16
Нобл
8
Форнальс
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Форнальс
Остались в запасе
Борнмут
Вест Хэм
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Борнмут - Вест Хэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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