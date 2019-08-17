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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Вест Хэм
Брайтон - Вест Хэм: обзор матча 17 августа 2019
Брайтон
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
65'
Л. Троссард
61'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Вест Хэм
90'
+4
Желтая карточка
Д. Райс
Замена
А. Муй
️️️️
Л. Троссард
85'
83'
Замена
К. Санчес
️️️️
Чичарито
77'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
П. Форнальс
76'
Желтая карточка
А. Масуаку
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Г. Мюррэй
74'
Замена
Н. Мопе
️️️️
П. Гросс
67'
ГОЛ! 1:1!
Л. Троссард
65'
61'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
М. Ланзини
46'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Уилшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
33
Берн
5
Данк
25
Даффи
33
Монтойя
13
Гросс
24
Проппер
16
Стивенс
7
Мач
19
Троссард
39
Мюррэй
4-1-2-2-1
22
Фабиански
2
Фредерикс
21
Огбонна
6
Диоп
26
Масуаку
41
Райс
23
Снодграсс
10
Уилшир
22
Ланзини
8
Форнальс
14
Чичарито
19
Троссард
13
Муй
13
Муй
19
Троссард
39
Мюррэй
7
Андоне
7
Андоне
39
Мюррэй
13
Гросс
11
Мопе
11
Мопе
13
Гросс
14
Чичарито
15
Санчес
15
Санчес
14
Чичарито
8
Форнальс
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
8
Форнальс
10
Уилшир
18
Антонио
18
Антонио
10
Уилшир
Остались в запасе
Брайтон
Вест Хэм
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Брайтон - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
0 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Фалмер
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