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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 24 февраля 2020
Ливерпуль
24.02.2020, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Вест Хэм
9'
Д. Вейналдум
68'
М. Салах
81'
С. Мане
12'
И. Диоп
54'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
Замена
Ж. Матип
️️️️
С. Мане
90'
+1
84'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Р. Снодграсс
ГОЛ! 3:2!
С. Мане
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
81'
80'
Желтая карточка
М. Нобл
ГОЛ! 2:2!
М. Салах
Пас отдал
Э. Робертсон
68'
66'
Желтая карточка
И. Диоп
65'
Замена
С. Аллер
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Н. Кейта
57'
54'
ГОЛ! 1:2!
П. Форнальс
Пас отдал
Д. Райс
51'
Желтая карточка
Д. Райс
47'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Т. Соучек
12'
ГОЛ! 1:1!
И. Диоп
Пас отдал
Р. Снодграсс
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
8
Кейта
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-2-2-1-1
22
Фабиански
2
Нгакия
21
Огбонна
6
Диоп
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
23
Снодграсс
16
Нобл
7
Андерсон
18
Антонио
10
Мане
32
Матип
32
Матип
10
Мане
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Кейта
28
Соучек
8
Форнальс
8
Форнальс
28
Соучек
7
Андерсон
22
Аллер
22
Аллер
7
Андерсон
23
Снодграсс
20
Боуэн
20
Боуэн
23
Снодграсс
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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