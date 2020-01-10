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Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 10 января 2020
Шеффилд Юнайтед
10.01.2020, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
53'
О. МакБарни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
Желтая карточка
М. Бешич
86'
84'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Ланзини
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
84'
Замена
М. Бешич
️️️️
Д. Ландстрем
70'
69'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
А. Масуаку
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. МакГолдрик
60'
ГОЛ! 1:0!
О. МакБарни
Пас отдал
Д. Флек
53'
15'
Замена
Д. Мартин
️️️️
Л. Фабиански
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
11
Ли Муссе
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
44
Бернардо Роза
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
32
Балдок
10
Норвуд
13
Флек
6
Ландстрем
9
МакБарни
17
МакГолдрик
3-3-1-2-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
2
Бальбуэна
21
Огбонна
5
Сабалета
41
Райс
26
Масуаку
16
Нобл
22
Ланзини
7
Андерсон
22
Аллер
6
Ландстрем
17
Бешич
17
Бешич
6
Ландстрем
17
МакГолдрик
11
Муссе
11
Муссе
17
МакГолдрик
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
22
Фабиански
25
Мартин
25
Мартин
22
Фабиански
22
Ланзини
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Ланзини
26
Масуаку
23
Снодграсс
23
Снодграсс
26
Масуаку
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
1
Джейк Иствуд
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
2
Жереми Нгакия
ПЗ
44
Бернардо Роза
ЦП
6
Исса Диоп
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
2
Жереми Нгакия
ПЗ
44
Бернардо Роза
ЦП
6
Исса Диоп
ЦЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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