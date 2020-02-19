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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 19 февраля 2020
Манчестер Сити
19.02.2020, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
30'
Родри
62'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Сильва
85'
80'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Р. Снодграсс
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Де Брюйне
79'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Э. Ляпорт
65'
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Б. Силва
62'
60'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Р. Фредерикс
45'
Желтая карточка
А. Масуаку
ГОЛ! 1:0!
Родри
Пас отдал
К. Де Брюйне
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
30
Отаменди
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
20
Силва
21
Сильва
11
Де Брюйне
9
Жезус
10
Агуэро
3-4-2-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
2
Фредерикс
41
Райс
28
Соучек
26
Масуаку
23
Снодграсс
16
Нобл
18
Антонио
21
Сильва
47
Фоден
47
Фоден
21
Сильва
14
Ляпорт
6
Стоунз
6
Стоунз
14
Ляпорт
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
2
Фредерикс
5
Сабалета
5
Сабалета
2
Фредерикс
23
Снодграсс
20
Боуэн
20
Боуэн
23
Снодграсс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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