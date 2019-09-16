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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Хэм
Астон Вилла - Вест Хэм: обзор матча 16 сентября 2019
Астон Вилла
16.09.2019, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Хэм
90'
+1
Замена
Ф. Бальбуэна
️️️️
М. Нобл
Замена
К. Дэвис
️️️️
Ф. Жилберт
85'
Замена
Д. Луис
️️️️
М. Накамба
81'
Желтая карточка
Т. Мингс
77'
69'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Ф. Андерсон
67'
Вторая желтая
А. Масуаку
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Хота
66'
62'
Замена
П. Форнальс
️️️️
А. Ярмоленко
29'
Желтая карточка
М. Нобл
Желтая карточка
Д. Грилиш
28'
23'
Желтая карточка
А. Масуаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
24
Хота
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Албиан Айети
ЦФ
4-2-3-1
22
Хитон
3
Тэйлор
3
Энгелс
2
Мингс
24
Жилберт
7
МакГинн
6
Накамба
10
Грилиш
24
Хота
21
Эль-Гази
7
Уэсли
4-1-1-2-2
22
Фабиански
2
Фредерикс
21
Огбонна
6
Диоп
26
Масуаку
41
Райс
16
Нобл
22
Ланзини
7
Андерсон
7
Ярмоленко
22
Аллер
24
Хота
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
24
Хота
6
Накамба
12
Луис
12
Луис
6
Накамба
24
Жилберт
9
Дэвис
9
Дэвис
24
Жилберт
16
Нобл
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
16
Нобл
7
Андерсон
5
Сабалета
5
Сабалета
7
Андерсон
7
Ярмоленко
8
Форнальс
8
Форнальс
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Роберто
ВР
10
Джек Уилшир
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
10
Джек Уилшир
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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