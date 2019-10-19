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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 19 октября 2019
Эвертон
19.10.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
17'
Бернард
90+2'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Хэм
Замена
М. Холгейт
️️️️
Й. Мина
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Ришарлисон
90'
+2
Желтая карточка
А. Гомеш
89'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Ивоби
87'
Замена
М. Кен
️️️️
Т. Уолкотт
86'
78'
Желтая карточка
И. Диоп
74'
Замена
А. Айети
️️️️
М. Нобл
70'
Желтая карточка
Д. Райс
63'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
П. Форнальс
46'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Т. Дэвис
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Бернард
Пас отдал
Т. Уолкотт
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
22
Мина
19
Сидибе
22
Дэвис
20
Гомеш
17
Ивоби
11
Бернард
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
4-1-1-3-1
13
Роберто
2
Фредерикс
21
Огбонна
6
Диоп
26
Масуаку
41
Райс
16
Нобл
22
Ланзини
8
Форнальс
7
Андерсон
22
Аллер
22
Мина
27
Холгейт
27
Холгейт
22
Мина
17
Ивоби
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
17
Ивоби
32
Уолкотт
9
Кен
9
Кен
32
Уолкотт
8
Форнальс
10
Уилшир
10
Уилшир
8
Форнальс
7
Андерсон
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
7
Андерсон
16
Нобл
9
Айети
9
Айети
16
Нобл
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
Главный тренер
Марку Силва
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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