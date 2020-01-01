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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Борнмут
Вест Хэм - Борнмут: обзор матча 01 января 2020
Вест Хэм
01.01.2020, среда, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Борнмут
17'
М. Нобл
25'
С. Аллер
35'
М. Нобл (П)
66'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Борнмут
88'
Желтая карточка
Л. Кук
Замена
А. Масуаку
️️️️
Р. Снодграсс
83'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
76'
68'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Д. Гослинг
Замена
М. Ланзини
️️️️
Ф. Андерсон
68'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Д. Райс
66'
46'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Рико
46'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Х. Уилсон
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Нобл
35'
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
Пас отдал
Р. Фредерикс
25'
23'
Желтая карточка
Д. Рико
ГОЛ! 1:0!
М. Нобл
Пас отдал
Р. Снодграсс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
4-1-2-2-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
21
Огбонна
2
Бальбуэна
2
Фредерикс
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
7
Андерсон
8
Форнальс
22
Аллер
4-3-1-2
32
Рэмсдейл
27
Кук
2
Мефам
2
Фрэнсис
15
Рико
4
Кук
32
Гослинг
8
Лерма
10
Уилсон
19
Соланке
9
Уилсон
23
Снодграсс
26
Масуаку
26
Масуаку
23
Снодграсс
7
Андерсон
22
Ланзини
22
Ланзини
7
Андерсон
10
Уилсон
19
Станислас
19
Станислас
10
Уилсон
15
Рико
10
Фрейзер
10
Фрейзер
15
Рико
32
Гослинг
6
Симпсон
6
Симпсон
32
Гослинг
Остались в запасе
Вест Хэм
Борнмут
13
Роберто
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Артур Боруц
ВР
8
Филип Биллинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
8
Филип Биллинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Хэм - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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