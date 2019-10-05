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Вест Хэм - Кристал Пэлас
Вест Хэм - Кристал Пэлас: обзор матча 05 октября 2019
Вест Хэм
05.10.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
54'
С. Аллер
63'
П. ван Анхолт (П)
87'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Кристал Пэлас
90'
+6
Желтая карточка
К. Бентеке
90'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
87'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Айю
Пас отдал
М. Келли
Желтая карточка
Р. Фредерикс
86'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
А. Крессуэлл
84'
81'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. МакКарти
Замена
Д. Уилшир
️️️️
А. Ярмоленко
78'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Ланзини
68'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. ван Анхолт
Желтая карточка
С. Аллер
61'
ГОЛ! 1:0!
С. Аллер
Пас отдал
Р. Фредерикс
54'
51'
Желтая карточка
Д. Уорд
Желтая карточка
А. Ярмоленко
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Албиан Айети
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Роберто
3
Крессуэлл
21
Огбонна
6
Диоп
2
Фредерикс
41
Райс
16
Нобл
7
Андерсон
22
Ланзини
22
Аллер
7
Ярмоленко
4-1-3-1-1
13
Гуаита
16
Келли
25
Уорд
24
Кэхилл
15
ван Анхолт
8
Куяте
16
МакКарти
11
МакАртур
27
Шлупп
10
Заа
10
Айю
3
Крессуэлл
5
Сабалета
5
Сабалета
3
Крессуэлл
7
Ярмоленко
10
Уилшир
10
Уилшир
7
Ярмоленко
22
Ланзини
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Ланзини
16
МакКарти
25
Таунсенд
25
Таунсенд
16
МакКарти
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
Остались в запасе
Вест Хэм
Кристал Пэлас
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вест Хэм - Кристал Пэлас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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