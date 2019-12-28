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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Лестер
Вест Хэм - Лестер: обзор матча 28 декабря 2019
Вест Хэм
28.12.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
45'
П. Форнальс
40'
К. Ихеначо
56'
Д. Грей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Лестер
90'
Желтая карточка
Х. Чодури
83'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Грей
Желтая карточка
Д. Райс
77'
70'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Н. Менди
Замена
А. Айети
️️️️
М. Ланзини
70'
64'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
А. Перес
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
К. Санчес
62'
Желтая карточка
И. Диоп
56'
56'
ГОЛ! 1:2!
Д. Грей
Пас отдал
А. Перес
Замена
М. Антонио
️️️️
С. Аллер
55'
Желтая карточка
А. Масуаку
49'
ГОЛ! 1:1!
П. Форнальс
Пас отдал
Ф. Андерсон
45'
40'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
А. Перес
Желтая карточка
Л. Фабиански
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
4-1-1-3-1
22
Фабиански
26
Масуаку
2
Бальбуэна
6
Диоп
2
Фредерикс
41
Райс
15
Санчес
7
Андерсон
22
Ланзини
8
Форнальс
22
Аллер
4-3-1-2
1
Шмейхель
24
Джастин
35
Эванс
5
Морган
28
Фукс
11
Олбрайтон
6
Менди
8
Чодури
10
Грей
17
Ихеначо
22
Перес
15
Санчес
23
Снодграсс
23
Снодграсс
15
Санчес
22
Аллер
18
Антонио
18
Антонио
22
Аллер
22
Ланзини
9
Айети
9
Айети
22
Ланзини
10
Грей
11
Барнс
11
Барнс
10
Грей
6
Менди
4
Ндиди
4
Ндиди
6
Менди
22
Перес
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Перес
Остались в запасе
Вест Хэм
Лестер
13
Роберто
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вест Хэм - Лестер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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