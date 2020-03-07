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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 07 марта 2020
Арсенал
07.03.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
78'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
90'
+3
Желтая карточка
М. Антонио
90'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Д. Боуэн
Замена
Э. Бельерин
️️️️
М. Озил
89'
87'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
П. Форнальс
81'
Замена
Т. Соучек
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Озил
78'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Н. Пепе
69'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
63'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Нкетиа
59'
9'
Желтая карточка
П. Форнальс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
3-1-1-2-3
1
Лено
4
Мари
4
Луис
19
Папастатопулос
34
Джака
25
Себальос
10
Озил
7
Сака
9
Нкетиа
19
Пепе
7
Обамеянг
4-1-1-1-3
22
Фабиански
2
Нгакия
21
Огбонна
6
Диоп
3
Крессуэлл
41
Райс
16
Нобл
8
Форнальс
18
Антонио
22
Аллер
20
Боуэн
19
Пепе
17
Нелсон
17
Нелсон
19
Пепе
10
Озил
2
Бельерин
2
Бельерин
10
Озил
9
Нкетиа
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Нкетиа
8
Форнальс
7
Андерсон
7
Андерсон
8
Форнальс
16
Нобл
28
Соучек
28
Соучек
16
Нобл
20
Боуэн
23
Снодграсс
23
Снодграсс
20
Боуэн
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
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