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Кристал Пэлас - Вест Хэм
Кристал Пэлас - Вест Хэм: обзор матча 26 декабря 2019
Кристал Пэлас
26.12.2019, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
68'
Ш. Куяте
90'
Ж. Айю
57'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Хэм
90'
+3
Желтая карточка
А. Крессуэлл
90'
+1
Замена
А. Айети
️️️️
Р. Снодграсс
ГОЛ! 2:1!
Ж. Айю
Пас отдал
К. Уикхэм
90'
89'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Ш. Куяте
88'
85'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
С. Аллер
Замена
К. Уикхэм
️️️️
М. Майер
75'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Куяте
Пас отдал
Ж. Айю
68'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
П. ван Анхолт
65'
58'
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Форнальс
57'
ГОЛ! 0:1!
Р. Снодграсс
Пас отдал
М. Антонио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Вест Хэм
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
16
Келли
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
7
Майер
10
Айю
4-1-2-1-2
13
Роберто
5
Сабалета
2
Бальбуэна
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
8
Форнальс
22
Аллер
18
Антонио
15
ван Анхолт
44
Ридевальд
44
Ридевальд
15
ван Анхолт
8
Куяте
16
МакКарти
16
МакКарти
8
Куяте
7
Майер
29
Уикхэм
29
Уикхэм
7
Майер
22
Аллер
7
Андерсон
7
Андерсон
22
Аллер
8
Форнальс
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Форнальс
23
Снодграсс
9
Айети
9
Айети
23
Снодграсс
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
Остались в запасе
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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