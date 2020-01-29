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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 29 января 2020
Вест Хэм
29.01.2020, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
35'
М. Салах (П)
52'
А. Окслэд-Чемберлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
85'
Замена
К. Джонс
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
77'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Т. Александер-Арнольд
69'
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Ориги
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Ланзини
69'
52'
ГОЛ! 0:2!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
М. Салах
Желтая карточка
М. Нобл
43'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Салах
Желтая карточка
И. Диоп
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
3-3-2-1-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
26
Масуаку
41
Райс
2
Нгакия
16
Нобл
23
Снодграсс
22
Ланзини
22
Аллер
4-3-1-2
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
2
Гомес
3
Робертсон
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
27
Ориги
9
Фирмино
22
Ланзини
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Ланзини
27
Ориги
6
Фабиньо
6
Фабиньо
27
Ориги
12
Александер-Арнольд
8
Кейта
8
Кейта
12
Александер-Арнольд
21
Окслэд-Чемберлен
21
Джонс
21
Джонс
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
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