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Вест Хэм - Норвич Сити
Вест Хэм - Норвич Сити: обзор матча 31 августа 2019
Вест Хэм
31.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
24'
С. Аллер
56'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Норвич Сити
Замена
П. Форнальс
️️️️
Ф. Андерсон
88'
Замена
К. Санчес
️️️️
М. Нобл
85'
78'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Т. Кантвелл
77'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
М. Стиперманн
Желтая карточка
Р. Снодграсс
74'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
А. Ярмоленко
71'
62'
Желтая карточка
М. Ааронс
Желтая карточка
Р. Фредерикс
60'
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
56'
36'
Замена
И. Амаду
️️️️
К. Циммерманн
ГОЛ! 1:0!
С. Аллер
Пас отдал
А. Масуаку
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Албиан Айети
ЦФ
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
26
Масуаку
21
Огбонна
6
Диоп
2
Фредерикс
41
Райс
16
Нобл
7
Андерсон
22
Ланзини
7
Ярмоленко
22
Аллер
3-1-2-2-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Циммерманн
4
Годфри
28
Трибулл
18
Льюис
78
Ляйтнер
22
Стиперманн
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
16
Нобл
15
Санчес
15
Санчес
16
Нобл
7
Андерсон
8
Форнальс
8
Форнальс
7
Андерсон
7
Ярмоленко
23
Снодграсс
23
Снодграсс
7
Ярмоленко
4
Циммерманн
10
Амаду
10
Амаду
4
Циммерманн
10
Кантвелл
23
МакЛин
23
МакЛин
10
Кантвелл
22
Стиперманн
18
Дрмич
18
Дрмич
22
Стиперманн
Остались в запасе
Вест Хэм
Норвич Сити
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Вест Хэм - Норвич Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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