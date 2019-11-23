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Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм: обзор матча 23 ноября 2019
Вест Хэм
23.11.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
73'
М. Антонио
90+6'
А. Огбонна
36'
Х. Сон
43'
Л. Моура
49'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Тоттенхэм
ГОЛ! 2:3!
А. Огбонна
Пас отдал
Р. Снодграсс
90'
+6
Желтая карточка
Р. Снодграсс
87'
87'
Желтая карточка
Г. Кейн
82'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Л. Моура
79'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Д. Алли
75'
Замена
Д. Роуз
️️️️
Б. Дэвис
ГОЛ! 1:3!
М. Антонио
Пас отдал
М. Нобл
73'
70'
Желтая карточка
Б. Дэвис
Замена
К. Санчес
️️️️
И. Диоп
64'
Замена
П. Форнальс
️️️️
А. Ярмоленко
56'
49'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
Пас отдал
С. Орье
Замена
М. Антонио
️️️️
Ф. Андерсон
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Л. Моура
Пас отдал
Х. Сон
Желтая карточка
Р. Фредерикс
39'
36'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
Желтая карточка
И. Диоп
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Тоттенхэм
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
4-1-2-2-1
13
Роберто
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
2
Фредерикс
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
7
Андерсон
7
Ярмоленко
22
Аллер
3-2-1-3-1
13
Газзанига
15
Дайер
6
Санчес
23
Алдервейрелд
92
Орье
4
Дэвис
4
Уинкс
7
Моура
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
6
Диоп
15
Санчес
15
Санчес
6
Диоп
7
Ярмоленко
8
Форнальс
8
Форнальс
7
Ярмоленко
7
Андерсон
18
Антонио
18
Антонио
7
Андерсон
4
Дэвис
3
Роуз
3
Роуз
4
Дэвис
7
Моура
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Моура
8
Алли
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Алли
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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