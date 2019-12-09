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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 09 декабря 2019
Вест Хэм
09.12.2019, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
38'
А. Огбонна
60'
Г. Мартинелли
66'
Н. Пепе
69'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Арсенал
88'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Н. Пепе
86'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Г. Джака
Замена
Н. Холланд
️️️️
Р. Снодграсс
78'
Замена
С. Аллер
️️️️
Ф. Андерсон
70'
69'
ГОЛ! 1:3!
П. Обамеянг
Пас отдал
Н. Пепе
66'
ГОЛ! 1:2!
Н. Пепе
Пас отдал
П. Обамеянг
60'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мартинелли
Пас отдал
С. Колашинац
Замена
А. Масуаку
️️️️
А. Крессуэлл
51'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Огбонна
Пас отдал
П. Форнальс
38'
29'
Замена
С. Колашинац
️️️️
К. Тирни
Желтая карточка
Р. Снодграсс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Фредди Юнберг
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Мартин
3
Крессуэлл
2
Бальбуэна
21
Огбонна
2
Фредерикс
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
7
Андерсон
8
Форнальс
18
Антонио
3-2-1-2-2
1
Лено
12
Чамберс
19
Папастатопулос
63
Тирни
34
Джака
34
Торрейра
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
7
Мартинелли
19
Пепе
7
Обамеянг
23
Снодграсс
37
Холланд
37
Холланд
23
Снодграсс
3
Крессуэлл
26
Масуаку
26
Масуаку
3
Крессуэлл
7
Андерсон
22
Аллер
22
Аллер
7
Андерсон
19
Пепе
17
Нелсон
17
Нелсон
19
Пепе
63
Тирни
23
Колашинац
23
Колашинац
63
Тирни
34
Джака
6
Гендузи
6
Гендузи
34
Джака
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
13
Роберто
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Юнберг
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Фредди Юнберг
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
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Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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2 : 2
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Славия
1 : 2
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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