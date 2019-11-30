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    Фредди Юнберг

    Тренер
    Имя Фредди
    Фамилия Юнберг
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 16 апреля 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арсенал 5 1 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.12.2019 Норвич Сити 2 : 2 Арсенал
    05.12.2019 Арсенал 1 : 2 Брайтон
    09.12.2019 Вест Хэм 1 : 3 Арсенал
    15.12.2019 Арсенал 0 : 3 Манчестер Сити
    21.12.2019 Эвертон 0 : 0 Арсенал
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