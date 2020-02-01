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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Брайтон
Вест Хэм - Брайтон: обзор матча 01 февраля 2020
Вест Хэм
01.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 3
Завершен
Брайтон
30'
И. Диоп
45'
Р. Снодграсс
57'
Р. Снодграсс
47'
А. Огбонна (АГ)
75'
П. Гросс
79'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Брайтон
Желтая карточка
А. Огбонна
90'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Т. Соучек
85'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Р. Снодграсс
85'
79'
ГОЛ! 3:3!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Д. Проппер
75'
ГОЛ! 3:2!
П. Гросс
Замена
А. Масуаку
️️️️
М. Антонио
74'
72'
Замена
С. Мач
️️️️
М. Монтойя
72'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
А. Муй
ГОЛ! 3:1!
Р. Снодграсс
57'
52'
Желтая карточка
Д. Стивенс
47'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Огбонна
ГОЛ! 2:0!
Р. Снодграсс
45'
ГОЛ! 1:0!
И. Диоп
Пас отдал
Р. Снодграсс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
4-2-2-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
2
Фредерикс
41
Райс
28
Соучек
16
Нобл
23
Снодграсс
18
Антонио
22
Аллер
4-4-2
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
4
Уэбстер
13
Бернардо
16
Стивенс
13
Гросс
13
Муй
24
Проппер
39
Мюррэй
19
Троссард
18
Антонио
26
Масуаку
26
Масуаку
18
Антонио
28
Соучек
8
Форнальс
8
Форнальс
28
Соучек
23
Снодграсс
22
Ланзини
22
Ланзини
23
Снодграсс
33
Монтойя
7
Мач
7
Мач
33
Монтойя
13
Муй
18
Скелотто
18
Скелотто
13
Муй
Остались в запасе
Вест Хэм
Брайтон
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вест Хэм - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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