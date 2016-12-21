Сабалета планирует вернуться на поле через 10 дней

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, получивший травму в матче 17-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1), прокомментировал степень тяжести своего повреждения. Напомним, ранее сообщалось, что футболист повредил связки колена и может выбыть на длительный срок.

«Надеюсь, что это повреждение не является серьезным. Возможно, уколы помогут, а дней через 10 дней уже вернусь в строй. Посмотрим. Я почувствовал боль уже после 15 минут игры с «Арсеналом», но пытался доиграть первый тайм до конца», – сказал аргентинец.