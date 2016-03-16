Сабалета: «Мы сотворили историю»

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета прокомментировал исход ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (0:0). Манкунианцы вышли в следующий этап благодаря победе в первой игре со счетом 3:1.

«Это было невероятно, мы сотворили историю и впервые вышли четвертьфинал Лиги чемпионов. Каждый день мы упорно работаем, чтобы достичь чего-то более серьезного в этом турнире. Сегодня нам было тяжело, но мы добились своего. Нельзя сказать, что мы хорошо сыграли, но и этого оказалось достаточно. Очень досадно, что мы потеряли двух основных центральных защитников, но у нас хороший состав», – сказал Сабалета.