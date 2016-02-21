Сабалета: «Кубковый матч с «Челси» можно сравнить с финалом»

Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии против "Челси".

"Нам достался сильный соперник, и матч обещает быть интересным. "Челси" – один из фаворитов Кубка Англии в этом сезоне, и я слышал, что Гус Хиддинк говорил об этом матче, как о финале: команда испытывает на себе большое давление.

Этот матч действительно можно сравнить с финалом, поскольку состоится поединок между сильнейшими клубами – посмотрим, как будут развиваться события в этот день", – отметил Сабалета.