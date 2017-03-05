Сабалета может покинуть «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета может сменить клуб в период летнего трансферного окна. Футболист не уверен в желании продлить контракт, истекающий в конце сезона.

«Мне уже 32 года, поэтому хочу сделать правильный выбор. Надо быть честным с клубом и самим собой. Могу принять решение как остаться, так и уйти в другой клуб. До конца сезона не хотелось бы думать об этом. Я должен сосредоточиться на выступлениях за команду и помочь ей выиграть что-нибудь в этом сезоне», — сказал аргентинец.

Сабалета перешел в английский клуб в августе 2008-го года из «Эспаньола».

В январе сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Вест Хэма».