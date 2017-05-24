Сабалета близок к подписанию контракта с «Вест Хэмом»

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета близок к подписанию соглашения с «Вест Хэмом», сообщает Sky Sports. Ранее стало известно о том, что 32-летний аргентинец не будет продлевать контракт с клубом. Ожидается, что футболист присоединится к «молотобойцам» в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне игрок сборной Аргентины в 32-х матчах всех турниров, забив два гола и отдав две результативные передачи. Команда Хосепа Гвардиолы закончила сезон в английской Премьер-лиге на третьем месте в турнирной таблице.

Сабалета перешел в манчестерский клуб в августе 2008 года из «Эспаньола» за 6,5 миллионов фунтов. В составе «горожан» игрок стал двукратным чемпионом Англии и Кубка Лиги, по одному разу выиграв Кубок и Суперкубок страны.