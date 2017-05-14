Сабалета покинет «Манчестер Сити» по завершении сезона

«Манчестер Сити» объявил о том, что защитник Пабло Сабалета покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Стороны не будут продлевать контракт, срок которого истекает летом. Таким образом, перенесенный матч 34-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» станет для 32-летнего аргентинца последним на «Этихад Стэдиум» в статусе игрока «горожан».

Сабалета перешел в «Манчестер Сити» в августе 2008 года из «Эспаньола» за 8 миллионов евро. За девять сезонов в клубе аргентинец дважды становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Лиги. По одному разу защитник выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Сабалета принял участие в более чем 200 матчах чемпионата Англии.

«На данный момент продление контрактов с многими игроками основной команды находится под вопросом. Ситуация Пабло – единственная, по которой мы вынесли решение», – уточняется в заявлении манчестерского клуба.