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    Сабалета покинет «Манчестер Сити» по завершении сезона

    «Манчестер Сити» объявил о том, что защитник Пабло Сабалета покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Стороны не будут продлевать контракт, срок которого истекает летом. Таким образом, перенесенный матч 34-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» станет для 32-летнего аргентинца последним на «Этихад Стэдиум» в статусе игрока «горожан».

    Сабалета перешел в «Манчестер Сити» в августе 2008 года из «Эспаньола» за 8 миллионов евро. За девять сезонов в клубе аргентинец дважды становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Лиги. По одному разу защитник выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Сабалета принял участие в более чем 200 матчах чемпионата Англии.

    «На данный момент продление контрактов с многими игроками основной команды находится под вопросом. Ситуация Пабло – единственная, по которой мы вынесли решение», – уточняется в заявлении манчестерского клуба.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    14.05.2017 01:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 14 мая 2017, 11:10

      дед

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:44

      Можно отпустить Швейцарского экспресса и подумать о Пабло.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 14 мая 2017, 09:04

      параллельно..

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