Сабалета: «Нам следует быть сконцентрированными все время»

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета назвал главные причины неудач «горожан» в последних матчах. Напомним, что вчера команда аргентинца проиграла «Лестеру» со счетом 2:4 в матче 15-го тура АПЛ.

«Проблема не в системе игры. Мы играли против «Лестера» с четырьмя защитниками, иногда играем с тремя, и в обоих случаях знаем, как нужно действовать. Думаю, дело в концентрации игроков. Перед каждой игрой мы думаем о том, как будем атаковать, и немного забываем о своих соперниках. Нужно быть сконцентрированными все время», — сказал он.